Вloomberg: Почему Пакистан и Иран напали друг на друга?

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - Отношения между Пакистаном и Ираном в целом были теплыми, хотя время от времени между ними возникали ссоры из-за нападений боевиков вдоль их пористой 900-километровой (560-мильной) границы, сообщает Вloomberg.

Напряженность вспыхнула вновь: две мусульманские страны начали наносить удары по территориям друг друга. Первая атака со стороны Ирана произошла вскоре после того, как он выпустил ракеты по израильской шпионской базе в Ираке и по объектам Исламского государства в Сирии — примечательная демонстрация силы после того, как иранские объекты подверглись нападению. В целом насилие усилило опасения по поводу более масштабного конфликта, вспыхнувшего на Ближнем Востоке, поскольку война между Израилем и воинственной палестинской группировкой Хамас продолжается.

1. Как развивались столкновения?

16 января Иран выпустил ракеты и отправил беспилотники в регион Белуджистан на западе Пакистана. Полуофициальное информационное агентство Ирана «Тасним» сообщило, что были уничтожены две базы, принадлежащие боевой сепаратистской группировке «Джаиш аль-Адль». Члены суннитской группы состоят из этнических белуджей, живущих по обе стороны границы. Пакистан заявил, что в результате удара погибли двое детей и ранили еще трое, и назвал его «неспровоцированным и вопиющим нарушением» своего суверенитета.

Два дня спустя его военные применили ракеты и беспилотники для нанесения ударов по нескольким объектам в Иране, которые, по их словам, использовались в качестве укрытий двумя другими группировками белуджских боевиков — «Армией освобождения Белуджистана» и «Фронтом освобождения Белуджистана» — которые они обвиняли в недавних нападениях на свою территорию. Пакистан заявил, что несколько террористов были убиты; Иран сообщил, что погибло девять иностранцев, в том числе четверо детей.

2. Каково состояние отношений между Пакистаном и Ираном?

В январе две страны провели совместные военно-морские учения в Персидском заливе и Ормузском проливе и подписали несколько соглашений о совместных инвестициях, в том числе соглашение о строительстве газопровода, строительство которого давно откладывалось, что свидетельствует об их типично дружеских отношениях.

После иранского удара Пакистан отозвал своего посла в Иране и попросил главного посланника Ирана не возвращаться в страну. После ответного нападения Иран вызвал временного поверенного в делах Пакистана, чтобы объяснить, почему его приграничные деревни подверглись нападению, сообщает Tasnim. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян впоследствии позвонил своему пакистанскому коллеге, очевидно пытаясь ослабить напряженность, хотя Пакистан настаивал на том, что имеет право отреагировать на «незаконные действия» Тегерана. Хотя армия Пакистана заявила, что «диалог и сотрудничество считается разумным» при решении двусторонних вопросов между двумя странами, она подтвердила свою решимость победить всех врагов страны и обеспечить уважение ее территориальной целостности. Тотальная война между двумя странами считается маловероятной.

3. Какова политическая обстановка в Иране?

Иран особенно чувствителен к предполагаемым угрозам после того, как 3 января пережил один из самых страшных взрывов в своей современной истории. Исламское государство взяло на себя ответственность за взрывы в центральной провинции Керман, в результате которых погибло почти 100 человек.

По данным иранских властей, удар Ирана по так называемой израильской шпионской базе в Ираке последовал за убийством 25 декабря старшего командира его элитной Революционной гвардии — в результате израильского воздушного удара. Несколькими неделями ранее группировку «Джайш аль-Адл» — группу, которую она преследовала в Пакистане, — обвинили в нападении на иранский полицейский участок, в результате которого погибли 11 человек. Забастовки в Пакистане можно рассматривать как попытку укрепить патриотизм и заручиться поддержкой верховного лидера Али Хаменеи в преддверии парламентских выборов 1 марта. Хотя правительство Ирана пытается представить проведение выборов как признак своей легитимности, но падение уровня участия подрывает это утверждение.

4. А в Пакистане?

8 февраля в стране пройдут крайне противоречивые выборы. Армия, которая непосредственно управляла Пакистаном на протяжении примерно половины своего 75-летнего существования и играет ведущую роль в формировании его внешней и оборонной политики, столкнулась с обвинениями во вмешательстве в политику. Также их обвиняют в помощи вернуться к власти бывшему премьеру Навазу Шарифу, который три срока занимал этот пост. Имран Хан, бывшая международная звезда крикета, который был отстранен от поста премьер-министра в результате вотума недоверия в 2022 году и был заключен в тюрьму до суда по нескольким пунктам обвинения, включая сокрытие активов. Хан публично обвинил генералов страны в организации его отстранения.

5. Каковы опасения по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке?

Поскольку война между Израилем и Хамасом, который США и Евросоюз считают террористической группировкой, продолжается, она разжигает насилие в других частях региона. К ним присоединились группы боевиков, поддерживаемые Ираном, который поддерживает ХАМАС и в течение многих лет ведет теневую войну с Израилем. Эти группы — часть так называемой оси сопротивления Ирана — атаковали израильские объекты, корабли в Красном море и силы США, провоцирующие возмездие.