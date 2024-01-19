Монгольские стартапы примут участие в технологической выставке Sushi-Tech Tokyo

CentralAsia (MNG) - Руководство Управления предпринимательства и инновационного развития столицы Монголии в режиме онлайн обменялось мнениями с представителями администрации Токио, Япония, относительно выставки Sushi-Tech Tokyo-2024. Эта выставка, которая пройдет в мае 2024 года в Токио, направлена на поддержку стартап-компаний.

Представитель администрации города Токио Есуке Кимура подчеркнул, что участие в выставке позволяет наладить контакты и обменяться опытом со стартапами из других стран, которые разрабатывают новые методы и решения с использованием современных технологий. В этом контексте начальник Управления предпринимательства и инновационного развития столицы Билгуун Болдбаатар сообщил, что окажет необходимую поддержку монгольским стартап-компаниям для участия в этой выставке.

В выставке Sushi-Tech Tokyo-2023 года приняли участие более 300 технологических компаний из 30 стран и более 100 городов. Монголию на ней представляли две компании — Metaforce и Fibo Global.

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