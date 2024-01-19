Россия рекомендовала талибам разбавить правительство другими политическими силами

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Россия рекомендует движению «Талибан» пригласить в правящие структуры другие политические силы. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает ТАСС.

Министр отметил, что посольство России в Кабуле не прекращает контакты с талибами, в том числе по вопросам, которые необходимо решить для признания нового правительства Афганистана в мире.

«Это прежде всего выполнение их собственных обещаний, главное из которых — создание инклюзивного правительства, в котором были бы представлены не только этнические пуштуны, не только все другие этнические группы, а была бы инклюзивность еще и политическая. Потому что есть пуштуны, узбеки, таджики, хазарейцы, но политически они талибы. Мы активно рекомендуем талибам все-таки пригласить другие политические силы в правящую структуру», — сказал Лавров.

Радикальное движение «Талибан» захватило власть в Афганистане в середине августа 2021 года. Правительство талибов не признано ни одним государством в мире. Международное сообщество требует от новых властей сформировать коалиционное правительство, куда были бы включены представители различных этнополитических сил Афганистана, а также женщины, чьи права при талибах оказались серьезно ограничены.