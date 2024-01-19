Казахстан отправит своих миротворцев на Ближний Восток и в Африку

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CentralAsia (KZ) - Казахстан отправит миротворцев в страны Ближнего Востока и Африки, сообщает Tengrinews.kz.

Такое предложение на рассмотрение депутатов вынес президент Касым-Жомарт Токаев. Парламентарии единогласно проголосовали за отправку миротворцев.

Казахстан отправит до 430 для участия в миссиях ООН:

«Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах» (UNDOF, Сирия – Израиль).

«Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия» (UNTSO, Палестина – Израиль).

«Миссия ООН в Республике Южный Судан» (UNMISS, Южный Судан).

«Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее» (UNISFA, Судан).

«Вооруженные силы Казахстана готовы выделить как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и специализированные подразделения: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные, которые наиболее востребованы в миссиях ООН», - сообщил на совместном заседании палат парламента министр обороны Руслан Жаксылыков.

Особо министр отметил направление первого самостоятельного национального миротворческого контингента в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах.

«Развертывание планируется провести с марта 2024 года. Для этого будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения участия контингента в миссии (подлежит ратификации). Транспортировка контингента и имущества будет осуществлена за счет казахстанской стороны», - уточнил министр.

Жаксылыков сообщил, что с 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центрально-Африканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии «Временные силы ООН в Ливане» в составе миротворческого подразделения.

В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: шесть офицеров в Западной Сахаре, два офицера в ЦАР, два офицера в Демократической Республике Конго, девять военнослужащих в Ливане.

Позже в кулуарах он уточнил, что на перевозку вооружения, боеприпасов и техники будет выделено около $8 млн.

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