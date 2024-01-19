КНДР провела испытание подводного ядерного оружия

Государственные СМИ Северной Кореи опубликовали эти изображения «подводной ядерной системы», когда дроны были обнаружены в апреле прошло

CentralAsia (CA) - Северная Корея в ответ на учения Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Минобороны КНДР.

По данным военного ведомства, Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР испытал в акватории Японского моря систему подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая находится в разработке.

«Подводная ядерная готовность нашей армии усовершенствуется, и, естественно, продолжатся разные ответные действия на море в целях сдерживания военных враждебных акций ВМС США и их союзников»,— добавили в министерстве.

С 14 по 17 января военно-морские силы Японии, США и Южной Кореи провели совместные учения в акватории Восточно-Китайского моря к югу от Корейского полуострова. В маневрах приняли участие восемь боевых кораблей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил, что в 2024 году Северная Корея должна ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять «беспрецедентным» конфронтационным шагам со стороны США. Южную Корею он назвал самой враждебной страной и призвал закрепить это определение в конституции республики, а также убрать оттуда упоминание о мирном воссоединении с Южной Кореей.