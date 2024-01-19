Оюун-Эрдэнэ встретился с президентом ЕБРР

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо на полях ВЭФ в Давосе.

Монгольский премьер поблагодарил ЕБРР за помощь в реализации проекта по строительству двух дополнительных полос движения на трассе «Улан-Батор – Дархан». Также он заявил о стремлении к расширению дальнейшего сотрудничества.

Помимо этого, стороны затронули вопрос возобновляемых источников энергии и обсудили проекты, реализуемые в этой области.

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