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Шавкат Мирзиёев посетит Китай

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23−25 января посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба главы государства.

Программой пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и ряд двусторонних встреч.

В повестку дня мероприятий включены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев также посетит один из регионов Китая, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.

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