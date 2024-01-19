Шавкат Мирзиёев посетит Китай

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23−25 января посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщила пресс-служба главы государства.

Программой пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и ряд двусторонних встреч.

В повестку дня мероприятий включены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев также посетит один из регионов Китая, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.