Снежный циклон из Европы надвигается на Казахстан, - синоптики

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по Казахстану на 20-23 января.

По данным метеорологов, в ближайшие дни циклон из районов Восточной Европы будет медленно теснить сибирский антициклон.

«Циклон вначале заденет западную часть республики, где начнутся снегопады, усиление ветра с метелью. А вот на севере, востоке, юге и в центре страны ждет спокойное окончание недели, где ожидается преимущественно погода без осадков. На юго-востоке республики с теплыми воздушными массами из районов Ирана прогнозируется неустойчивая погода: выпадение снега, временами сильного снега и усиление ветра с низовой метелью», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, температура воздуха ночью на западе страны понизится до 7-15 мороза, на северо-западе, севере и в центре - ослабление до 15-23 мороза, на юге - повышение до 5-13 мороза, на востоке – понижение до 22-31 мороза, на юго-востоке - до 13-22 градусов мороза.

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