Это не война, - глава Минобороны Казахстана об отправке миротворцев на Ближний Восток

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков

CentralAsia (KZ) - Казахстанские военнослужащие не отправляются на Ближний Восток и в Африку, чтобы воевать. Об этом сообщил министр обороны РК Руслан Жаксылыков, передает Tengrinews.kz.

«При выполнении миротворческих функций и задач армия не учится воевать. Мы, в первую очередь, ставим перед собой задачу изучения мирового опыта. Основная задача – это соблюдение мирных миссий, разъединение противоборствующих сторон и другое. Это не война. Это не боевые действия», - сказал Жаксылыков в кулуарах Мажилиса.

По его словам, в соответствие с международным правом, военнослужащие не имеют права применять оружие против не комбатантов.

«Это всего лишь одна мотострелковая рота. Мы не втягиваемся в военный конфликт, мы выполняем миротворческие функции в соответствии с задачами ООН. Я вам скажу, что это очень почетная миссия для нашего государства и для военнослужащих», - сказал Жаксылыков.

Среди казахстанских миротворцев на Ближнем Востоке не будет солдат срочной службы. На выполнение миссии отправят военнослужащих по контракту и офицерский состав, сказал министр.

«Военнослужащие прошли полный цикл обучения. В первую очередь, международное законодательство. Потому, что вся миротворческая деятельность базируется на требованиях ООН», - сказал он.

В составе военных также будут женщины.

«Сейчас одна женщина офицер в западной Сахаре. В следующей роте, которая у нас идет, будет уже семь военнослужащих женщин. И при смене контингента мы постараемся это количество увеличить», - сообщил глава Минобороны.

В частности женщины будут в числе медиков, переводчиков и технических работников.

«В армии нет определения «девушка». В армии есть военнослужащие-женщины. И у них такой же функционал, как у всех военнослужащих», - сказал он.

По словам министра, каждый военнослужащий будет застрахован государством в соответствии с законом об обороне.

«Воинская служба сопряжена с особыми трудностями, сложностями, мы всегда находимся в зоне риска. И в мирное время. Никто не может гарантировать, ни я, ни вы, что может произойти бытовой случай и всё, что угодно», - заявил Жаксылыков.

Сегодня, 19 января депутаты проголосовали за отправку казахстанских миротворцев для участия в миссиях ООН. Всего за рубеж отправятся 430 человек. Глава Минобороны пояснил, что это небольшой военный контингент. На перевозку вооружения, боеприпасов и техники будет выделено около $8 млн.

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