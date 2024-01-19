В Брянской области РФ после атаки беспилотника загорелась нефтебаза. Площадь пожара — 1000 квадратных метров

CentralAsia (CA) - В городе Клинцы Брянской области РФ в ночь на 19 января после удара беспилотника ВСУ начался пожар на нефтебазе, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Дрон самолетного типа, написал губернатор в телеграм-канале, «был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ», но при его падении «произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы».

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил он.

В тушении пожара, помимо прочих сил и средств МЧС РФ, задействованы 13 пожарных автоцистерн, написал Богомаз. Местные паблики публикуют видео пожара и пишут, что в Клинцы отправлен пожарный поезд.

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах — 1000 квадратных метров, горят четыре резервуара с бензином, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Об уничтожении дрона над Брянской областью ранее отчиталось Минобороны РФ. По данным военного ведомства, атака была пресечена в районе 6:40 утра (мск).