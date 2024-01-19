Европарламент принял резолюцию по странам Центральной Азии

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CentralAsia (CA) - Европейский парламент принял резолюцию «Отчет об оценке стратегии ЕС по Центральной Азии», которая призвала страны региона «соблюдать международные обязательства», освободить всех политзаключенных и продолжить развитие сотрудничества с Евросоюзом.

За принятие документа проголосовали 543 депутата Европарламента, против — 42, воздержались — 44.

«Центральная Азия является стратегически важным регионом для Европейского Союза. Целью доклада является рассмотрение возможностей и проблем более тесного сотрудничества ЕС и Центральной Азии в контексте глобальных и региональных геополитических сдвигов», - говорится в документе.

Документ, в частности, упоминает «массовую безнаказанность» за нарушения прав человека в странах региона. Законодатели ЕС призвали провести независимые расследования сообщений о пытках и других нарушениях прав человека.

Резолюция также содержит упоминания событий, сопровождавшихся массовыми нарушениями прав граждан и приведших к множественными человеческим жертвам. В этом контексте упоминаются Январские события в Казахстане, столкновения на кыргызско-таджикской границе, а также действия властей Таджикистана против протестующих Горно-Бадахшанской автономной области и властей Узбекистана против протестующих в Каракалпакстане.

Еще авторы документа призвали власти стран Центральной Азии освободить всех политзаключенных — всего они перечислили более 20 человек.

В документе говорится о недостатки демократии в Центральной Азии в отношении демократического управления, верховенства закона и защиты прав человека. Кроме того, в документе выражается обеспокоенность ростом числа арестов журналистов и блоггеров по обвинению в «экстремизме», «распространении заведомо ложной информации» и «разжигании розни и вражды».

В документе также упоминается сотрудничество Центральной Азии с Евросоюзом, включая торгово-экономические отношения, антрироссийские санкции, вопрос мигрантов и другие.