В ресторане Астаны бывший министр до смерти избил жену: Адвокат рассказала, почему Бишимбаеву добавили ещё одну статью

CentralAsia (KZ) - Адвокат Жанна Уразбахова, представляющая интересы семьи Салтанат Нукеновой, в убийстве которой подозревают её супруга – экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, рассказала, почему в его деле появилась ещё одна статья.

Ранее сообщалось, что Бишимбаеву вменяют лишь одну статью – 99, часть 2, УК РК – «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Но на днях стало известно, что ему также добавили статью 110, часть 2, УК РК – «Истязание».

Почему эта статья появилась в деле, рассказала адвокат Жанна Уразбахова на своей странице в Facebook.

«Статья «Истязание» – это причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. То, что Салтанат пережила во время брака, то, что рассказали родные и близкие, заключения экспертиз, легло в основу предъявления ещё одной статьи», – написала она.

Адвокат отметила, что по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью» Бишимбаеву грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного. По статье «Истязание» – ограничение свободы на срок от 4 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок.

«Касательно брата подозреваемого: дело по факту недонесения об особо тяжком преступлении расследовали вместе с основным делом об убийстве. В настоящий момент брату предъявлено обвинение по двум статьям: 432 УК РК – «Укрывательство преступления», а также 434 УК РК – «Недонесение о преступлении», – добавила Жанна Уразбахова.

Юрист отметила, что санкции обеих статей, предъявленных брату Бишимбаева, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

«Мы всё ещё в процессе ознакомления с делом, и новых подробностей нет», – написала адвокат.

9 ноября прошлого года стало известно о смерти Салтанат Нукеновой – её жестоко избили в одном из ресторанов Астаны, после чего женщина скончалась. Подозреваемым по делу проходит её супруг – бывший министр Куандык Бишимбаев, а также его брат и руководитель заведения.

Салтанат Нукенова — вторая жена Бишимбаева. Ей был 31 год. Эксперты не нашли на теле погибшей Нукеновой следов ножевых ранений. Обнаружены только гематомы мягких тканей тела, а также в области головы. Предположительно, сильный удар тупым предметом по голове и оказался смертельным.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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