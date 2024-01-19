Больницы Ашхабада переполнены людьми с ОРВИ, - СМИ

CentralAsia (TM) - В декабре и начале января в Ашхабаде отмечается высокая заболеваемость населения гриппом.

По данным корреспондентов «Хроники Туркменистана», в Ашхабаде переполнены больницы, и людей отправляют на домашнее лечение. Однако многие и так предпочитают лечиться на дому, что приводит к большему распространению гриппа.

В больнице им. Ниязова детей с ОРВИ, которым не хватило мест в детском инфекционном отделении, размещают в других, например, в хирургическом. Маленькие дети лежат в больнице вместе с одним из родителей.

Санитарки не успевают убирать и обрабатывать помещения. По палатам бегают тараканы. Медработницы говорят, что причина распространения насекомых в том, что у каждого больного по несколько пакетов с едой. По словам пацинетов, из-за насекомых ночью невозможно уснуть.

Обычные противовирусные таблетки помогают плохо, и люди по 2-3 недели не могут выздороветь.

В аптеках большие очереди. Одновременно с повышением спроса на противовирусные препараты в конце декабря выросли цены и на другие лекарства. Например, ампула турецкого антибиотика Ceftriaxon подорожала с 19 до 50 манатов. То же лекарство индийского производства — с 9,50 до 15 манатов за ампулу. Последнее раскупается быстрее, поэтому в аптеках они не всегда есть.