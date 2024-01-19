В 2023 году выращивание опия в Афганистане сократилось на 95% — продажи упали с $1,3 млрд до $110 млн. Мьянма вышла на первое место

CentralAsia (CA) - Согласно новому ноябрьскому исследовательскому обзору Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выращивание опийного мака в Афганистане сократилось примерно на 95% после запрета на наркотики, введенного талибами в апреле 2022 года.

Представители ООН отметили, что почти полное сокращение опиатной экономики, как ожидается, будет иметь далеко идущие последствия, и подчеркнули острую необходимость увеличения помощи сельским общинам, сопровождаемой поддержкой альтернативного развития для построения будущего без опиума для народа Афганистана.

Культивирование опия сократилось во всех частях страны: с 233 000 гектаров до всего лишь 10 800 гектаров в 2023 году. Это сокращение привело к соответствующему 95%-му падению предложения опия: с 6 200 тонн в 2022 году до всего лишь 333 тонн в 2023 году.

Резкое сокращение имело немедленные гуманитарные последствия для многих уязвимых сельских общин, которые полагались на доходы от выращивания опиума. Доходы фермеров от продажи урожая опия 2023 года торговцам упали более чем на 92% с примерно 1 млрд 360 млн долларов США за урожай 2022 года до 110 млн долларов США в 2023 году.

«Это дает реальную возможность добиться долгосрочных результатов в борьбе с незаконным рынком опия и ущербом, который он наносит как на местном, так и на глобальном уровне», - сказала исполнительный директор УНП ООН Гада Вал.

«В то же время существуют важные последствия и риски, которые необходимо устранить для достижения в конечном итоге положительного и устойчивого результата, особенно для народа Афганистана. Сегодня народ Афганистана нуждается в срочной гуманитарной помощи, чтобы удовлетворить свои самые насущные потребности, смягчить шок от потери доходов и спасти жизни. И в ближайшие месяцы Афганистан остро будет нуждаться в мощных инвестициях в устойчивые средства к существованию, чтобы предоставить афганским фермерам возможности вдали от опиума», — добавила она.

По словам специального представителя генерального секретаря ООН по Афганистану и глава Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану Розы Отунбаевой, почти 80% населения зависит от сельского хозяйства, и Афганистан уже сталкивается с острой проблемой нехватки воды.

«Усилия по устойчивому альтернативному развитию должны быть ориентированы на устойчивую к засухе сельскохозяйственную деятельность, а также на эффективную защиту и использование ресурсов», - сказала она.

До 2023 года стоимость одного лишь экспорта опиатов из Афганистана часто превышала стоимость легально экспортируемых из страны товаров и услуг. Ожидается, что сильное сокращение опиатной экономики в 2023 году, которая в целом сократилась на 90%, повлияет на экономику Афганистана в более широком масштабе.

Вместо этого многие фермеры перешли к выращиванию пшеницы, в результате чего в провинциях Фарах, Гильменд, Кандагар и Нангахар посевные площади зерновых увеличились на 160 000 гектаров. Хотя выращивание пшеницы может в некоторой степени облегчить проблему отсутствия продовольственной безопасности, эта культура приносит гораздо меньший доход, чем опиум: фермеры в четырех провинциях потеряли около 1 миллиарда долларов США потенциального дохода в 2023 году из-за перехода на пшеницу.

За пределами Афганистана уменьшение количества героина может привести к сокращению оборота и употребления героина – или может стимулировать появление вредных альтернатив, таких как фентанил и другие синтетические опиоиды, говорится в исследовательском обзоре УНП ООН.

Данные об изъятиях показывают, что торговцы распродают свои запасы опия из прошлых рекордных урожаев, чтобы компенсировать дефицит в 2023 году, в то время как переработка героина сократилась. В регионе резко возрос оборот других наркотиков, а именно метамфетамина.

Несмотря на высокий уровень употребления опиатов в Афганистане, возможности лечения, основанные на фактических данных, остаются ограниченными. В исследовании отмечалась необходимость включения научно обоснованного лечения в меры и помощь общественного здравоохранения, в том числе для предотвращения обращения людей с расстройствами, связанными с употреблением опиатов, к потенциально еще более вредным веществам.

УНП ООН в декабре 2023 года сообщило, что Мьянма в настоящее время является крупнейшим производителем опиума. Экономический и политический кризис вследствие государственного переворота 2021 года и расширение конфликта между армией и вооруженными группировками подталкивают население к выращиванию опиумного мака.

«Сбои в экономике, политике и обеспечении безопасности, последовавшие за военным переворотом в феврале 2021 года, продолжают подталкивать фермеров в отдаленных районах страны к производству опиума для заработка на жизнь», - сказал региональный представитель УНП ООН Джереми Дуглас.

Конфликт, вспыхнувший в октябре между хунтой и альянсом вооруженных этнических групп, распространился более чем на две трети территории страны, при этом военные силы Мьянмы, как сообщается, потеряли контроль над ключевыми населенными пунктами.

Дуглас предполагает, что эскалация в штате Шан и других приграничных районах усилит тенденцию к расширению посевов опиумного мака.

УНП ООН сообщило, что наиболее значительный рост производства опиума – на 20% – был зарегистрирован в штате Шан, находящемся в так называемом Золотом треугольнике, который считается центром производства и контрабанды наркотиков.

Урожайность мака в Мьянме в этом году оказалась, по оценкам, на 36% больше, чем в 2022 году, что отражает инвестиции в обновленные методы сельского хозяйства, ирригационные системы и удобрения со стороны фермеров и их клиентов.

Расширение культивирования опиума подпитывает нелегальную экономику в странах бассейна реки Меконг: производство и оборот синтетических наркотиков, отмывание денег и незаконную деятельность в Интернете, например, казино и мошенничество.

«Кризис в Мьянме усугубляет проблемы с преступностью и государственным управлением в регионе. Юго-Восточная Азия должна объединиться, чтобы противостоять как давним, так и новым угрозам», – сказал Дуглас.

УНП ООН отметило, что решения внутри страны должны учитывать сложные обстоятельства и уязвимость людей в регионах выращивания опиума. Управление работает с фермерами и местными сообществами для улучшения социально-экономических условий и создания возможностей по получению дохода, помогая повысить устойчивость к конфликтам и кризисам.