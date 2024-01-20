Из США в Монголию отправлены очередные мощные локомотивы

CentralAsia (MNG) - Впервые в Монголию в рамках проекта железнодорожного комплекса Тавантолгой—Гашуунсухайт будут доставлены 16 локомотивов высокой силой тяги серии SD70Ace/LW-401 главной дороги американской компании «Progress Rail A Ceterpillar».

Первые два локомотива в настоящее время отправляются на Тихий океан. Два локомотива планируется прибыть на станцию ​​Тавантолгой в сомоне Цогтцэций аймака Өмнөговь из китайского порта Тяньцзинь через КПП Замын-Ууд в феврале.

Вторая партия из 4 локомотивов была погружена и отправлена ​​из порта Морхед на восточном побережье Атлантического океана, США. Эти локомотивы поступят на границу Монголии в конце марта 2024 года.

Новые локомотивы рассчитаны на эксплуатацию на колее шириной 1520 мм и будут оснащаться 16-цилиндровыми двигателями серии EMD 710 мощностью 4500 л. с. (3355 кВт). Агрегаты соответствуют нормам выбросов Международного союза железных дорог.

Тепловоз разработан с учетом тяжелых условий эксплуатации. Он выдерживает морозы до -50 °C и характеризуется увеличенными интервалами технического обслуживания до 184 дней. Есть система удаленного мониторинга технического состояния. Максимальная скорость: 120 км/ч.

источник: middleasainnews.com

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