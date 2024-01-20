Вьетнам может полностью обеспечить Монголию мясом птицы и яйцами, — Нгуен Ван Лонг

CentralAsia (MNG) - Сельскохозяйственные предприятия и органы государственного управления ускоряют переговоры с глобальными партнерами по открытию экспортных рынков, помогая Вьетнаму планировать экспорт продукции животноводства на сумму 1,5 миллиарда долларов в 2025 году. Об этом сообщает Vietnam Investment Review.

Департамент здоровья животных (DAH) Министерства сельского хозяйства и сельского развития (MARD) страны сотрудничает с властями Монголии для завершения процедур экспорта мяса птицы и яиц. Эта работа была реализована после успешного подписания двумя странами в ноябре ветеринарных сертификатов на экспорт продукции животноводства.

Нгуен Ван Лонг, директор DAH, сказал: «Это результат более чем семи лет переговоров в соответствии с международными правилами и практикой, а также хорошего сотрудничества между двумя странами».

«Животноводство Монголии в основном развивает кочевое направление под контролем ветеринарных органов. Птицеводство в Монголии развито очень слабо. Таким образом, Монголия является высокопотенциальным рынком для вьетнамской продукции из мяса птицы и яиц, которая будет иметь много преимуществ при выходе на этот рынок», — сказал Нгуен Ван Лонг.

источник: middleasiannews.com

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