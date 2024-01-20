Кремль прокомментировал протесты в Башкирии

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - В Кремле не считают акции в Башкирии, которые проходят в связи с вынесением приговора активисту Фаилю Алсынову, массовыми беспорядками — по версии Кремля, эти акции не были массовыми, сообщает «Интерфакс».

«Я не согласился бы с формулировкой «массовые беспорядки» и «массовые протесты». Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно»,— заявил Песков на пресс-коле.

Когда журналисты спросили Пескова, как его слова соотносятся с тем, что Следственный комитет РФ завел дело по статье о массовых беспорядках, он ответил, что «в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие».

СК после акции у здания суда в Баймаке, где вынесли приговор Алсынову, завел уголовное дело по двум статьям — о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителя власти. Девятерых участников акции признали виновными по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Суд арестовал их на срок до 15 суток.

Глава Башкирии Радий Хабиров связал протесты в Баймаке с «предателями», которые «призывают к отделению от России».

Фаиль Алчинов ранее возглавлял незарегистрированную организацию «Башкорт». В 2020 году Верховный суд Башкирии признал ее экстремистской и запретил. Фаиль Алчинов также привлекался к ответственности за участие в акциях против разработки Башкирской содовой компанией шихана Куштау.