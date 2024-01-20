После обоюдных ракетных ударов Пакистан и Иран договорились о деэскалации конфликта

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CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в ходе которого стороны договорились о деэскалации ситуации, сообщается на сайте пакистанского правительства.

Обе страны также согласились с необходимостью укрепления сотрудничества на рабочем уровне и тесной координации в области борьбы с терроризмом, следует из заявления.

«Подчеркнув тесные братские отношения между Пакистаном и Ираном, министр иностранных дел выразил желание Пакистана работать с Ираном на основе духа взаимного доверия и сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что в основе этого сотрудничества должно лежать уважение к территориальной целостности и суверенитету стран. Во время переговоров также обсуждался вопрос о возвращении послов двух стран в свои столицы, уточняет ведомство.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес авиаудар по территории Пакистана; целью Иран назвал объекты движения «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которое поддерживает сепаратистов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Исламабад осудил действия Тегерана и сообщил, что в результате ударов погибли двое детей, а еще трое были ранены. Страна также отозвала своего посла из Ирана.

Два дня спустя Пакистан заявил об ударах «по укрытиям террористов» в иранской провинции и убийстве «нескольких боевиков», а также привел армию в боеготовность. Несмотря на атаку, Исламабад заявил об уважении иранского суверенитета. В Иране сообщили о гибели 9 человек, Тегеран вызвал в МИД временного поверенного в делах соседней страны.