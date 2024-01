Япония посадила космический аппарат SLIM на Луну. Она стала пятой страной, кому удалось это сделать

CentralAsia (CA) - Первый японский лунный модуль SLIM (SLIM — Smart Lander for Investigating Moon) совершил посадку на Луне, сообщило Агентство аэрокосмических исследований Японии.

«Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подтверждает, что малый демонстрационный лунный аппарат (SLIM) совершил посадку на поверхность Луны в 0.20 20 января 2024 года (по японскому стандартному времени)», – говорится в официальном сообщении.

Позже японское агентство сообщило, что связь с аппаратом установлена, но его солнечные панели не вырабатывают электричество — вероятно, из-за того, что они оказались под неправильным углом при посадке. Модуль работает на собственной батарее, но ожидается, что она разрядится в течение нескольких часов.

Как сообщили представители японского космического агентства, даже если заряд аккумуляторов закончится, остается возможность, что солнечные батареи смогут «ожить», если попадут на солнце.

По словам официальных лиц, поскольку на Луне меняются углы падения света, аппарат может вновь активизироваться.

Представитель JAXA Хитоси Кунинака сообщил, что заряда должно хватить на несколько часов, в течение которых специалисты агентства попытаются скачать как можно больше данных о посадке, в том числе сведения о траектории полета и фотографии, сделанные во время спуска.

Аппарат оснащен камерами, радаром и лазерным дальномером. Но его главная особенность — это программное обеспечение. Модуль должен был делать снимки поверхности Луны по мере спуска и сопоставлять их с подробными картами кратеров.

При этом некоторые системы модуля пришлось отключить для экономии энергии, говорит Кунинака. Он добавляет, что сотрудники JAXA всеми силами пытаются вернуть солнечные генераторы к жизни.

Япония запустила ракету-носитель H-IIA с посадочным модулем SLIM 7 сентября 2023 года. Модуль вышел на лунную орбиту 25 декабря, через 110 дней после запуска, а 19 января начал прилуняться. Поверхности спутника Земли SLIM достиг в течение примерно 25 минут.

Посадочный модуль получил название «Лунный снайпер», поскольку он предназначен для посадки в пределах 100 метров от конкретной цели на поверхности.

Также на ракете-носителе находится рентгеновский спутник, предназначенный для изучения эволюции Вселенной. Он будет улавливать рентгеновские волны, излучаемые одними из самых мощных объектов и явлений во Вселенной, таких как чёрные дыры и взрывы сверхновых.

Япония стала пятой страной в мире, которой удалось достичь поверхности Луны вслед за СССР, США, Китаем и Индией (и третьей — в нынешнем столетии, отмечает CNN). При этом предыдущая попытка Японии оказалась неудачной: в конце апреля 2023 года к Луне отправилась японская частная миссия Hakuto-R, но перед посадкой специалисты на Земле потеряли связь с аппаратом.

