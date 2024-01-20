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В Китае 13 человек погибли при пожаре в школьном общежитии

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в школьном общежитии в провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Сигнал тревоги в общежитии при школе в уезде Фанчэн городского округа Наньян раздался в 23:00 по местному времени 19 января. Спасатели потушили огонь спустя 38 минут, пишет агентство.

Кроме 13 погибших один человек получил ранения, в настоящее время он находится в больнице, состояние стабильное

Местные власти начали расследование причин произошедшего.

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