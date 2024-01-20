В Китае 13 человек погибли при пожаре в школьном общежитии
- Азия и мир, происшествия
- 11:35, 20 января 2024
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в школьном общежитии в провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
Сигнал тревоги в общежитии при школе в уезде Фанчэн городского округа Наньян раздался в 23:00 по местному времени 19 января. Спасатели потушили огонь спустя 38 минут, пишет агентство.
Кроме 13 погибших один человек получил ранения, в настоящее время он находится в больнице, состояние стабильное
Местные власти начали расследование причин произошедшего.
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