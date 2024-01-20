Токаев впервые посетил Ватикан. Там он встретился с Папой Римским

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего первого визита в Ватикан встретился с папой римским Франциском. Как сообщили в службе печати Святого престола, беседа главы Казахстана с понтификом продлилась около 20 минут.

В ходе встречи казахстанский лидер выразил признательность главе Римско-католической церкви за его самоотверженные усилия во имя развития человечества во всем мире, а также подчеркнул, что Казахстан дорожит своими партнерскими отношениями со Святым Престолом, которые основаны на искренней дружбе, согласии и взаимном уважении.

Токаев подарил папе Франциску мозаичную картину с изображением озера Караколь, а также небольшую сувенирную композицию «Птица мира». В службе печати пояснили, что эти дары призваны напомнить понтифику о его визите в Казахстан в сентябре 2022 года для участия в Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

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Президент Казахстана также встретился с представителями Государственного секретариата Ватикана. Стороны выразили удовлетворенность хорошим уровнем отношений между Святым престолом и Казахстаном, а также отметили важность межрелигиозного диалога.

«Диалог был посвящен региональным и международным проблемам, уделено особое внимание конфликтам и гуманитарным вопросам, отмечена важность приверженности содействию миру и стабильности во всем мире», – указали в пресс-службе по итогам встречи.

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