В Великобритании на аукционе продадут вставную челюсть Уинстона Черчилля. Фото

Уинстон Черчилль

CentralAsia (CA) - В Великобритании на аукцион выставлена вставная челюсть премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Она была у него во рту, когда он произносил речь «Мы будем сражаться на пляжах» во время Второй мировой войны, сообщает The Guardian.

«Вставные зубы Черчилля, пожалуй, входят в число самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали»,— заявил глава аукционного дома The Cotswold Auction Company Лиз Пул. Аукцион пройдет в Челтнеме 6 февраля.

Уинстон Черчилль почти всю жизнь испытывал проблемы с зубами. Нескольких зубов он лишился еще в молодости. Премьер всегда имел при себе запасные комплекты вставных челюстей. Верхние зубные протезы — один из четырех комплектов. Их создали с учетом его естественной дикции (премьер шепелявил). Эксперты оценивают протез в золотой оправе от 5 тыс. до 8 тыс. фунтов ($6,3 тыс.- $10,1 тыс.). В 2010 году на аукционе в Норфолке зубы продали за 15,2 тыс. фунтов.

С одной из вставных челюстей премьера похоронили. Еще одну, запасную, передали музею Королевского колледжа хирургов в Лондоне. В подписи к челюсти в музее говорится, что «хорошо подогнанный зубной протез был важнейшей физической и психологической опорой» премьера. «Это позволило ему говорить эффективно — жизненно важное качество для любого политика, и особенно для того, чьи ораторские навыки сыграли решающую роль в его успехе»,— гласит подпись к экспонату.

На продажу 6 февраля также выставят микрофон, с помощью которого премьер объявил об окончании Второй мировой войны. Его предварительная цена составляет от 5 тыс. до 8 тыс. фунтов.

Черчилль возглавлял британское правительство в 1940-1945, а затем 1951-1955 годах.