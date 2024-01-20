В Екатеринбурге силовики заставили мигрантов ходить «гуськом» во время рейда. Четверым вручили повестки в военкомат. Видео, фото

CentralAsia (CA) - Сотрудники различных силовых ведомств проверили рейды на стройплощадках в Екатеринбурге по нарушению миграционного законодательства России. Отчет с рейда опубликовали в Telegram-канале «Русская Община Екатеринбург» правые активисты. Из опубликованных материалов следует, что силовики заставляли рабочих ходить гуськом.

В ходе мероприятия, которое прошло 17 января, силовики проверили документы у 150 человек. Из них нарушили миграционное законодательство и подлежат депортации 8 человек, также 4 мужчинам вручили повестки для постановки на воинский учет.

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Информацию о проверке изданию It’s My City подтвердил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, рейд прошел на нескольких строительных площадках по возведению многоэтажных жилых домов. По итогу полиция составила 12 пакетов документов на выдворение за пределы РФ. Он добавил, что только за 2023 год свердловская полиция выявила и задокументировала 2 586 таких нарушителей, а в 2024-м такую работу продолжат во всех муниципалитетах региона.

По сведениям пресс-службы МВД, в рейде приняли участие сотрудники нескольких силовых ведомств, в том числе бойцы спецподразделения «Гром», специалисты подразделения по вопросам миграции областного главка МВД, а также сотрудники ФСБ.

После данного инцидента уполномоченный по правам человека Свердловской области РФ Татьяна Мерзлякова проверит рейд сотрудников прокуратуры, УФСБ, УМВД и Росгвардии Екатеринбурга, в ходе которого силовики заставили мигрантов передвигаться «гуськом» по стройплощадке. Об этом сообщает URA.RU.

«Сейчас буду узнавать, что случилось. У нас есть специалист, который занимается защитой прав мигрантов, пока она ничего мне не сообщала. Мне вообще трудно в это поверить. Нам не до того, чтобы заниматься такой ерундой», — сказала Мерзлякова. Она отметила, что подобный случай не характерен для Екатеринбурга.