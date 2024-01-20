В семи городах Казахстана ожидаютcя неблагоприятные метеоусловия
CentralAsia (KZ) - В семи городах Казахстана синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия, сообщает Казгидромет:
- Астана: метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
- Павлодар: 20 января, ночью 21 января метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Действует предупреждение НМУ 2 степени.
- Усть-Каменогорск, Семей, Риддер: 20 января метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в городах ожидается высокий уровень загрязнения воздуха. Действует предупреждение НМУ 2 степени.
- Шымкент: 20 января, ночью 21 января метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
- Петропавловск: ночью 20 января метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, в городе ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
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