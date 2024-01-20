На выходных в Узбекистане будет сухо и ясно, временами туман

CentralAsia (UZ) - Синоптики «Узгидромета» рассказали, какая погода ждет узбекистанцев на выходных. В субботу – преимущественно без осадков, в воскресенье – солнечно и ясно.

Накануне на территорию Узбекистана вторглась влажная и относительно холодная воздушная масса. Но по большей части территории республики осадков не будет, лишь по восточным районам республики местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем не превысит 5-10 градусов тепла, по северу – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

20 января небольшие осадки в виде дождя и снега сохранятся в ночные и утренние часы лишь по областям Ферганской долины, по остальной территории Узбекистана будет наблюдаться погода без осадков. Температура воздуха в большинстве районов ночью понизится до 0-5 градусов мороза, днем составит 3-8 градусов тепла, по северу ночью – 8-13 градусов мороза, днем – 0-5 градусов тепла.

21 января по всей территории нашей страны будет наблюдаться ясная и солнечная погода, в ночные часы морозы сохранятся в пределах 0-5 градусов, днем повысится до 7-10 градусов тепла, по северу республики ночью до 5-10 градусов мороза, днем до 2-7 градусов тепла.

20-21 января по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 13-18 м/с.

По горным районам Ташкентской и Наманганской областей в эти дни лавиноопасно.

На выходных в Ташкенте осадков не ожидается, в ночные и утренние часы возможен туман. Ветер восточного направления – в пределах 3-8 м/с. В ночные часы температура воздуха понизится до 1-3 градусов мороза, днем будет в пределах 4-7 градусов тепла.