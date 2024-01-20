Пашинян: Армении нужна новая Конституция

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране нужно принять новую Конституцию, сообщается на сайте правительства.

«Армении нужна новая Конституция, не конституционные поправки, а новая Конституция. Более того, я хочу подчеркнуть, что обычно при разговоре на эту тему в первую очередь возникают вопросы: какую систему управления мы хотим изменить и для кого?» — сказал Пашинян на встрече с сотрудниками Минюста страны.

Премьер-министр добавил, что форма правления в стране сохранится — парламентская республика. Она, по его словам, учитывает демократические стремления Армении и является самой удобной.

Никол Пашинян заявил, что новая Конституция должна быть принята народом на голосовании. В ее тексте необходимо отразить положения, которые сделают Армению «более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях».

Причиной такого предложения политик назвал изменения в мире, в том числе в регионе Южного Кавказа.

«Как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, а в том, чтобы управлять в соответствии с государственными интересами Армении»,— добавил Пашинян.

Действующая Конституция Армении была принята в 1995 году и реформировалась дважды. 5 октября 2023 года Никол Пашинян подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах, который Армения считала частью своей страны, территорией Азербайджана.