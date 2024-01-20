В Северной Корее 16-летних подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр k-pop

CentralAsia (CA) - В Северной Корее двух 16-летних мальчиков приговорили к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов, пишет «Би-би-си» со ссылкой на видео, предоставленное исследовательским институтом South and North Development (SAND).

На кадрах, которые, вероятно, были сняты в 2022 году, показан публичный судебный процесс. На двух подростков в серых халатах надевают наручники. Все присутствующие, включая двоих 16-летних, носят маски, что позволяет предположить, что кадры были сняты во время пандемии COVID, отмечает Reuters. Видеозапись содержит кадры, на которых, в частности, подростков отчитывают перед собравшимися на стадионе людьми зато, что они не «осознали свои ошибки».

«Культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков. Им всего 16 лет, но они разрушили свое будущее», — говорит закадровый голос, имея в виду Южную Корею.

Прежде подростков, нарушивших запрет на просмотр южнокорейских фильмов и прослушивание музыки, отправляли в молодежные трудовые лагеря, причем срок наказания не превышал пяти лет, пишет «Би-би-си». Однако в 2020 году в КНДР приняли закон, согласно которому за такие действия может грозит наказание вплоть до смертной казни.

Один из северокорейских перебежчиков рассказал «Би-би-си», что просмотр американских фильмов может сойти с рук за взятку, но если поймают за просмотром корейских фильмов, это будет угрожать жизни. Перебежчик рассказал, что был свидетелем расстрела 22-летнего мужчины, которого обвинили в прослушивании южнокорейской музыки и передаче фильмов другу.

«Восхищение южнокорейским обществом может вскоре привести к ослаблению системы... Это противоречит монолитной идеологии, которая заставляет северокорейцев уважать семью Кимов», — пояснил доктор политологии Токийского университета генеральный директор SAND Чой Кён Хи, бежавший из Северной Кореи в 2001 году.

Он предположил, что видеозапись была смонтирована в 2022 году. По его мнению, северокорейское правительство беспокоит, что зумеры и миллениалы «изменили образ мышления» и потому Пхеньян принимает такие меры.