Давка в Сеуле во время Хэллоуина: Главу полиции города обвинили в гибели 159 человек

CentralAsia (CA) - Главу полиции Сеула Ким Кван Хо обвинили в профессиональной халатности по делу о гибели 159 человек в районе Итэвон во время празднования Хэллоуина в 2022 году.

Как сообщает The Guardian, по версии обвинения, начальник полиции не принял необходимых мер для обеспечения безопасности людей, не вывел на дежурство дополнительные силы, хотя мог предвидеть риски из-за большого скопления празднующих.

Той ночью на территории Итэвона собралось более 100 тыс. человек, было около 137 офицеров.

Агентство Yonhap отмечает, что ранее обвинения были предъявлены руководству отдела полиции в округе Йонсан-гу и местным чиновникам, а судьба главы полиции оставалась под вопросом.

29 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина в Сеуле впервые после отмены ковидных ограничений произошла давка: люди оказались зажаты на узкой улице между барами. Погибли почти 159 человек.