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Узбекистан установил дипломатические отношения с Угандой

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан установил дипломатические отношения с Угандой. Совместное коммюнике об этом 18 января в Кампале (Уганда) в рамках саммита Движения неприсоединения подписали первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев и министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

Уганда стала 145-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения.

Уганда — государство в Восточной Африке, которое граничит на севере с Южным Суданом, на западе — с Демократической Республикой Конго, на юге — с Руандой и Танзанией, на востоке — с Кенией. На юго-востоке омывается озером Виктория. Выхода к морю не имеет.

Это президентская республика, где вся власть сосредоточена в руках президента. Им с января 1986 года является генерал-лейтенант Йовери Кагута Мусевени.

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