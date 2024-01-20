Портрет Назарбаева сняли со станции метро в Алматы. Фото

CentralAsia (KZ) - Cо станции метро «Алмалы» в Алматы убрали фотопортрет бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая завешивала одно из витражных панно, сообщает Tengrinews.kz.

В пресс-службе Алматинского метрополитена прокомментировали ситуацию.

«Картина была демонтирована в связи с тем, что рамка и стекло были разбиты», - сообщили в пресс-службе.

Фотография Назарбаева встречала пассажиров на входе в станцию с момента ее запуска 1 декабря 2011 года. Ее установили поверх витражного панно «Алмалы» работы художников Газиза Ешкенова и Айдара Жамхана. Панно из цветного стекла изображает цветущую яблоню. На фотографии бывший президент также смотрел на ветку яблони.

Ранее с территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник Нурсултану Назарбаеву. В Минобороны объяснили причину тем, что ранее название «Национальный университет обороны имени первого президента РК - елбасы» было изменено на «Национальный университет обороны РК».

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