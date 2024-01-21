В 2023 году экспорт мясных консервов Монголии увеличился на $122 млн

CentralAsia (MNG) - 17 января Энхбаатар Лхагвасурэн, начальник управления статистики денег, финансов и услуг Национального статистического комитета (НСК), представил предварительные показатели развития общества и экономики Монголии за 2023 год.

По предварительным итогам прошлого года экспорт составил $15,2 млрд, импорт — $9,3 млрд, внешнеторговый баланс сложился прибыльным на уровне 5,9 миллиарда долларов США.

Увеличение экспорта на 21,1 процента по сравнению с предыдущим годом произошло в основном за счет увеличения экспорта угля на $2,4 млрд или 37,8 миллиона тонн в физическом объеме. Также свой вклад в увеличение внес экспорт нефти, который увеличился на $123 млн, а также экспорт мясных консервов, увеличившийся на $122,1 млн.

Однако экспорт золота снизился на $389 млн или на 35 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году 92 процента экспорта приходилось на горнодобывающую продукцию и 6 процентов на сельскохозяйственную продукцию.

источник: middleasiannews.com

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