Монгольские хирурги впервые заменили весь плечевой сустав – операцию полного эндопротезирования

CentralAsia (MNG) - Замена плечевого сустава относится к разряду сложных ортопедических операций и требует от хирурга большого опыта и мастерства. Этими качествами обладают специалисты отделения хирурги Национального научно-исследовательского центра травматологии Улан-Батора.

Улан-Баторские хирурги впервые в старане выполнили операцию полная эндопротезирования плечевого сустава с использованием индивидуального керамического эндопротеза.

Сотрудники отделения хирургии кисти и когтя Национального научно-исследовательского центра травматологии и дефектов успешно провели первую в Монголии операцию по тотальной замене плечевого сустава и внедрили новые технологии лечения.

В команде входили: врач-консультант, доктор медицинских наук, профессор С.Баатаржав, магистр медицины, клинический профессор, ведущий врач Л.Нанжид, клинический профессор, ведущий врач Д.Даваажаргал, старший врач Ц.Мөнх-Очир, врача-анестезиолог Д.Баярсайхан, медсестра анестезиолог Б.Уранчимэг, хирургические медсестры М.Амгаланпүрэв, Б.Тамир, Х.Цэндсүрэн и фармацевт П.Сэлэнгээ

Эндопротезирование плечевого сустава не настолько востребованная хирургическая операция, как замена коленного сустава или замена тазобедренного сустава.

Эндопротезирование плечевого сустава достаточно сложная операция. Плечевой сустав самый подвижный в организме, и нарушение его функции значительно влияет на качество жизни человека. И всё же, назначая пациенту операцию, врачи должны убедиться, что другие методы лечения не помогут.

Замена плечевого сустава выполняется миниинвазивным методом без разреза мышц и сухожилий. Во время операции мышцы не повреждаются, а раздвигаются и удерживаются в течении всей операции специальными инструментами. Таким образом достигается минимальная потеря крови, короткий срок реабилитации и снижение болевого синдрома после операции.

источник: middleasiannews.com

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