МИД КНДР: Путин готов посетить Пхеньян в ближайшее время

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил министру иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, что готов посетить Пхеньян в ближайшее время, сообщили власти Северной Кореи. Визит министра в РФ состоялся 15–17 января.

«Президент Путин еще раз выразил глубокую признательность за то, что председатель государственных дел товарищ Ким Чен Ын пригласил его нанести визит в Пхеньян в удобное время, также выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время»,— говорится в сообщении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР, которое приводит ЦТАК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале недели говорил, что в Кремле надеются, что визит Владимира Путина в КНДР состоится в «обозримом будущем». Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Цой Сон Хи прилетела в Москву 15 января с трехдневным визитом. 17 января в Кремле она встретилась с Владимиром Путиным. По словам Дмитрия Пескова, в ходе переговоров они обменялись мнениями по наиболее актуальным международным делам и затронули в том числе и «чувствительные» области.