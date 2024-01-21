экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Израиле массовые митинги: Люди требуют отставки премьера Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

CentralAsia (CA) -  Тысячи демонстрантов провели одновременные митинги в городах Израиля: Тель-Авиве, Кесарии и Иерусалиме в субботу вечером, сообщает The Times of Israel.

Протестующие требуют от правительства сделать больше для немедленного освобождения более 130 заложников, удерживаемых палестинскими движением ХАМАС в секторе Газа с 7 октября и отставки премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

На митингах, организованных Форумом семей заложников и пропавших без вести, выступали ораторы, которые требовали прекращения боевых действий в секторе Газа и обмена с ХАМАС для возвращения заложников.

По сообщениям СМИ, ХАМАС требует прекращения огня как одну из предпосылок для любого соглашения.

Митинг в Тель-Авиве транслировался одновременно с акцией протеста возле частной резиденции Нетаньяху в Кесарии, где люди кричали в мегафоны: «Договор, немедленно!».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com