В Израиле массовые митинги: Люди требуют отставки премьера Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

CentralAsia (CA) - Тысячи демонстрантов провели одновременные митинги в городах Израиля: Тель-Авиве, Кесарии и Иерусалиме в субботу вечером, сообщает The Times of Israel.

Протестующие требуют от правительства сделать больше для немедленного освобождения более 130 заложников, удерживаемых палестинскими движением ХАМАС в секторе Газа с 7 октября и отставки премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

На митингах, организованных Форумом семей заложников и пропавших без вести, выступали ораторы, которые требовали прекращения боевых действий в секторе Газа и обмена с ХАМАС для возвращения заложников.

По сообщениям СМИ, ХАМАС требует прекращения огня как одну из предпосылок для любого соглашения.

Митинг в Тель-Авиве транслировался одновременно с акцией протеста возле частной резиденции Нетаньяху в Кесарии, где люди кричали в мегафоны: «Договор, немедленно!».

1: Thousands of protestors calling for elections now in Tel Aviv. Credit Amir Goldstein



2: A table set for all the hostages in Gaza. Credit Michel Braunstein



3: Protesters in front of Netanyahu's private residence in Caesaria. Credit: Amos Gil pic.twitter.com/WVKhEJ7g60