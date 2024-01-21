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Западные разведки считают, что военные действия в Украине продлятся ещё не менее двух лет, - CNN
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Военные действия в Украине продлятся ещё не менее двух лет, а возможно и пять лет. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в западных разведках.

При этом, как считают источники, два ближайшие года война продлится вне зависимости от наличия и размера помощи Украине со стороны США.

Отдельные эксперты полагают, что боевые действия, вероятно, продлятся ещё пять лет. Вместе с тем, как считают источники CNN, маловероятно, что в 2024 году одна из сторон добьётся существенного преимущества.

Украина в ближайший год будет восстанавливать вооружённые силы и наращивать военное производство. И только после этого сможет предпринять новую попытку контрнаступления, пишет издание

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