Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии. Это одно из последствий войны в Украине, - «Би-би-си»

CentralAsia (KG) - В 2023 году около четверти от всех сезонных рабочих, занятых на уборке урожая в Великобритании, приехали из стран Центральной Азии. Ожидается, что их число будет расти. Это одно из последствий войны, которую Россия начала в Украине — до нее большинство сезонных рабочих приезжало оттуда.

Урожайный сезон

Чынгыз Максытов — администратор специального чата, где сезонные рабочие из Кыргызстана в Великобритании общались друг с другом. Он рассказывает, что весной 2023 года работал в Ижевске, узнал о возможности поработать на британской ферме, подал документы на визу и уже через месяц был в Великобритании.

Он занимался сбором урожая овощей и фруктов в теплицах на одной из ферм в графстве Кент к югу от Лондона.

«Работа довольно сложная, позвоночник болит до сих пор. Но если в России ты зарабатывал 60-70 тыс. рублей [в месяц], то в Англии в теплице можно заработать два раза больше», — говорит Максытов.

В июне 2023 года на сайте библиотеки Парламента Великобритании был опубликован специальный отчет, посвященный сезонным рабочим. В нем говорится, что до 2019 года на этом рынке десятилетиями доминировали жители стран Восточной Европы: Болгарии, Румынии, Польши. Тем более, что до сравнительно недавнего времени Великобритания входила в Евросоюз и все проблемы с документами на работу решались максимально просто.

В 2019 году Великобритания вышла из Европейского Союза, и в том же году правительство объявило, что вводит визовые квоты для сезонных рабочих — для приглашения трудовых мигрантов из разных стран мира. На таких квотах настаивало фермерское лобби, опасавшееся, что убирать урожай будет некому.

По данным Национального союза фермеров Англии и Уэльса, ежегодно здесь выращиваются овощи, фрукты и цветы на общую сумму более 4 млрд фунтов ($5 млрд.), это от 15% до 50% потребностей всей страны. Всего в аграрном секторе заняты около 471 тыс. человек, но 58 тыс. из них нужны только на время уборки урожая.

С 2020 года большинство сезонных рабочих приезжали из Украины, на втором и третьем месте были россияне и граждане Беларуси. Начавшаяся в феврале 2022 года война вновь полностью перекроила этот рынок. Достаточно сказать, что украинским мужчинам призывного возраста запрещен выезд из страны.

И тогда правительство Великобритании обратило внимание на страны Центральной Азии, в первую очередь, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Там начали рекламу работы на британских фермах; в центральноазиатских городах появились специальные компании, которые помогали с получением виз и с выбором работы. Трудовых мигрантов отправляли в Великобританию группами, все опрошенные «Би-би-си» рабочие заранее знали, на какую именно ферму они едут.

Так выглядит типовой домик для рабочих на одной из ферм в графстве Кент. Он предназначен для шестерых человек

Четверо собеседников «Би-би-си» из Кыргызстана и Узбекистана в целом нарисовали одну и ту же картину: они работали на сборе овощей и фруктов в полях под открытым небом и в теплицах, занимались сортировкой и упаковкой. Жили, как правило, прямо на фермах в вагончиках на шесть человек с туалетом и душем. Впрочем, в их чате встречались и предложения арендовать жилье где-то неподалеку — из расчета несколько человек на одну комнату.

Рабочие рассказали, что им обещали платить по 10 фунтов в час. Но иногда бригадиры, как правило, поляки, румыны и болгары, занижали эту сумму, объясняя это тем, что «оплата сдельная».

22-летний Ариэль (он просил не указывать свою фамилию) приехал в Великобританию вместе с братом и провел на сезонных работах большую часть осени и начало зимы.

«Условия хорошие: защитная обувь, спецодежда, перчатки», — перечисляет он. По его словам, те его коллеги, кто хотя бы немного знал английский, могли рассчитывать на повышение: то есть, руководить рабочими процессами и одновременно коммуницировать с работодателями.

Британский юрист и эксперт по трудовому праву Майкл Ньюман говорил в интервью Кыргызской службе «Би-би-си», что недовольные своим положением трудовые мигранты имеют право обратиться в суд и могут позвонить на горячую линию организаций, которые защищают права иностранных рабочих. При этом Ньюман подчеркивает, что по условиям визы, сезонный рабочий не имеет права менять работу.

На практике все не так гладко. Житель Узбекистана Ойбек (он также просил не указывать свою фамилию) рассказал, что проработал на ферме только полтора месяца, а затем рассорился с бригадирами из-за их презрительного отношения — как говорит он сам. После этого Айбек нашел работу на стройке в Шотландии, а затем и на стройке в Лондоне. Незадолго до истечения визы он улетел домой. Он говорит, что не знал, насколько законно или нет ему было менять работу, но надеется приехать сюда на заработки еще.

В 2023 году квота для сезонных рабочих, занятых на сборке овощей и фруктов, составляла 45 тыс. виз. В 2024 году она сохранится с возможностью увеличения до 55 тыс. виз. Формально 2024 год — последний, когда действует эта программа, но в Национальном союзе фермеров уверены в ее продлении. Помимо расширения квоты они настаивают на том, чтобы виза действовала девять месяцев вместо нынешних шести. Там считают, что отказаться от иностранной рабочей силы за счет роста технологий получится через много лет.

Точных данных о количестве рабочих из стран Центральной Азии, работавших в Великобритании в 2023 году, пока нет. Компания SIA, которая анализирует рынок труда, указывала, что в 2022 году их было около четверти и прогнозировала, что в 2023-м должно было приехать значительно больше.

Молодежь не хочет в Россию

Издание The Economist обращает внимание, что Великобритания может и политически выиграть от кампании по привлечению рабочих из стран Центральной Азии. Например, уменьшить влияние России в этом регионе и развивать сотрудничество не только на рынке трудовой миграции, но и, например в образовании — в центральноазиатских странах в среднем очень молодое население.

И это сотрудничество уже происходит на фоне сокращения трудовой миграции из этого региона в Россию. У трудовых мигрантов из стран Центральной Азии всегда были проблемы в России — работодатели не заботились об их правовом статусе, подвергая риску невыплаты денег и депортации; здесь всегда был высокий уровень ксенофобии. Безвизовый режим и относительно стабильная экономика компенсировали это. Но потом началась война, она вызвала падение рубля. В России стало невыгодно работать.

В 2023-м появился новый риск — мигрантов, зачастую под угрозой депортации, отправляли воевать. А в отдельных случаях они сами стали записываться, например, в ЧВК «Вагнер» — из-за несравнимых с гражданским сектором зарплат. Как следствие в Кыргызстане и Узбекистане уже есть примеры, когда мужчины получали от 5 до 10 лет по статье о наемничестве.

Россия по-прежнему лидер по числу работающих здесь жителей стран Центральной Азии. По данным профильных ведомств этих государств и российского МВД, здесь сейчас трудятся около 1,2 млн жителей Таджикистана, около 1 млн граждан Узбекистана и более 400 тыс. граждан Кыргызстана.

Но с начала войны было зафиксировано несколько волн оттока мигрантов. Они приходились на несколько резких падений курса рубля в течение 2022 и 2023 годов. В 2022-м Росстат сообщал, что за первое полугодие миграционный отток из России составил 96 тыс. человек — против прироста на 114 тыс. в 2021-м.

В Минтруда Кыргызстана, например, сообщали, что за девять месяцев 2023 года число кыргызстанцев, состоящих на миграционном учете в России, сократилось на 60%.

Работавшие в Великобритании собеседники «Би-би-си» не исключают, что когда-то еще поработают в России, но точно не рассматривают ее как приоритетный вариант.

«В Москве классовая разница между мигрантами и москвичами чувствуется. Они даже не общаются с нами, не то чтобы помочь», — говорит Чынгыз Максытов, вспоминая, что в Англии британские работники помогали новичкам с заказом еды и различными советами.

22-летний Ариэль говорит, что никогда не был в России и не хочет туда — ему интересно посмотреть на другие страны мира.

Собеседники «Би-би-си» также рассказывают, что в соцсетях и чатах стран региона большое впечатление произвела новость о том, что в новогоднюю ночь в Санкт-Петебурге и Москве задержали около 4 тыс. мигрантов. Поначалу в чатах предполагали, что их отправят в армию, но эта информация оказалась неверной.

Независимый эксперт по вопросам миграции из Кыргызстана Улан Шамшиев говорит, что поток трудовой миграции в Россию действительно сократился, но едва ли остановится, но переориентация началась. «За многие годы миграции в Россию была создана инфраструктура, возникли социальные и родственные связи, — говорит он. — Но с 2022 года Россия, безусловно, перестала быть приоритетным направлением. Туда совершенно не хочет молодежь, она выбирает страны ЕС, Великобританию и, конечно, Турцию и страны Ближнего Востока».

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