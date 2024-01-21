В Афганистане разбился российский самолет

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CentralAsia (CA) - Самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, сообщает пресс-служба Росавиации.

По предварительным данным, на борту находились шесть человек (два пассажира и четыре члена экипжа).

«Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)», — уточнили в ведомстве.

В Росавиации уточнили, что находятся в контакте с авиавластями Афганистана и Таджикистана в связи с произошедшим. «Ведутся поиски воздушного судна», — добавили в ведомстве.

По данным агентства Pajhwok News, самолет разбился в горных районах афганской провинции Бадахшан. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что на борту находились двое россиян. По данным источников агентства, причиной крушения, по предварительным данным, стал отказ двух двигателей.