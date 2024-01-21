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Минобороны РФ объявило о взятии села Крахмальное в Харьковской области. ВСУ прокомментировало

CentralAsia (CA) -  Российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, сообщает Минобороны России.

«На купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное», — говорится в ежедневной сводке ведомства.

Спикер командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтвердил потерю села. По его словам, украинские военные отошли «на более подготовленные рубежи», поскольку село «не имеет никакого значения».

«В селе Крахмальном до полномасштабного вторжения проживали 45 человек, то есть было где-то пять домов, и эти дома разрушила армия РФ. Поэтому эти несколько сотен метров, которые россияне захватили, не имеют никакого значения. Наши защитники отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности», — цитирует «Страна» слова спикера.

«Я думаю, это временное явление. Линия фронта ежедневно смещается, мы просто не сообщаем о захвате или отбитии 100 метров, нам это не нужно», — добавил Фитьо.

ВСУ освободили Крахмальное осенью 2022 года в ходе контрнаступления в Харьковской области.

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