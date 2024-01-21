При крушении российского самолета в Афганистане выжили четыре человека, - Росавиация

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CentralAsia (CA) - В Росавиации со ссылкой на данный российского посольства в Афганистане сообщили, что при крушении частного самолета Falcon 10 выжили четыре человека.

«Местная наземная поисково- спасательная служба нашла самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011). Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы); судьба двоих человек уточняется»,— говорится в сообщении в Telegram-канале Росавиации.

После крушения самолета с россиянами на борту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двух двигателей, сообщали источники ТАСС и РЕН ТВ.

На борту находились шестеро: четыре члена экипажа и два пассажира. Пассажирами были бизнесмен из Волгограда Анатолий Евсюков с женой Анной. Борт выполнял «частную медицинскую эвакуацию» Анны Евсюковой в сопровождении мужа.