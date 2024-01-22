Монголия предоставит Японии гуманитарную помощь

CentralAsia (MNG) - В ходе заседания правительства был одобрен проект постановления о предоставлении гуманитарной помощи из Монголии в Японию. В качестве гуманитарной помощи из резервного фонда правительства будут выделены средства в размере 100 тысяч долларов США.

1 января 2024 г. в Японии недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 7,6, в результате которого погибло множество людей и был нанесен значительный ущерб.

Власти японской префектуры Исикава обнародовали список из 26 человек, местопребывание которых до сих пор не удается установить после прошедшего в январе землетрясения, сообщил телеканал NHK.

По последним данным, при землетрясении в Японии погибли 215 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили более 560 человек.

В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.

13 января из-под завалов разрушенного дома в городе Судзу в этом районе через 124 часа после землетрясения удалось найти живой и спасти 90-летнюю женщину.

В префектуре открыты 383 эвакуационных пункта, число эвакуированных составляет более 22,3 тысячи человек. Более 1,9 тысячи человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за обрушения мостов и разрушения дорог. На месте стихийного бедствия работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.

источник: middleasiannews.com

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