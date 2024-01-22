Потери скота в аймаках Дорнод и Дорноговь превысили 23,9 тыс. голов

CentralAsia (MNG) - К настоящему времени потери скота в монгольских аймаках Дорнод и Дорноговь превысили 23,9 тыс. голов. Об этом в пятницу сообщили администрации этих аймаков.

«Это напрямую связано с тем, что в восточных аймаках Дорнод и Дорноговь выпало рекордное количество снега, что привело к гибели скота от белого дзуда или зимней бескормицы», —говорится в официальном сообщении.

Институт метеорологии и окружающей среды Монголии сообщает, что в настоящее время около 90% территории монгольских аймаков Дорнод и Дорноговь покрыто снегом. Высота снежного покрова достигла 60 см.

Белый дзуд — это стихийное бедствие в скотоводческих регионах, в первую очередь, в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снегом, в результате чего большое количество скота погибает от голода и холода.

К концу 2023 года общее поголовье скота в Монголии составляло 64,7 млн голов. Однако из-за продолжительной и суровой зимы с обильным количеством снега многие монгольские кочевники-скотоводы ежегодно теряют поголовье скота, что приводит к сокращению их доходов.

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