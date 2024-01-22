В Монголии браконьерам грозит денежный штраф и уголовная ответственность за незаконный отстрел антилоп-сайгаков

- Монголия, происшествия
- 5:41, 22 января 2024
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CentralAsia (MNG) - В Монголии браконьерам грозит штраф в размере от 8,7 до 17,4 млн тугриков /от 2,5 до 5,1 тыс. долларов США/ и уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от двух до восьми лет за незаконный отстрел монгол бөхөн или антилоп-сайгаков, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Экологической полиции страны.
«Это напрямую связано с тем, что в экологическое и уголовное законодательство Монголии были внесены соответствующие изменения», — говорится в официальном сообщении.
Антилопы-сайгаки в среднем живут от 10 до 12 лет и встречаются на территории западных аймаков Монголии.
Согласно данным Всемирного фонда дикой природы /WWF/, по состоянию на ноябрь 2023 года общее поголовье антилоп-сайгаков в Монголии увеличилось до 15540 особей.