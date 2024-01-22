К концу декабря 2023 года объем чистых внешних активов банковского сектора Монголии достиг $2,613 млрд

CentralAsia (MNG) - К концу декабря 2023 года объем чистых внешних активов банковского сектора Монголии достиг 8,9 трлн тугриков /2,613 млрд долларов США/, что в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в пятницу сообщил Национальный статистический комитет Монголии.

За указанный период объем чистых внутренних активов банков Монголии составил 28,7 трлн тугриков /8,426 млрд долларов США/, увеличившись на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом общий объем сбережений в монгольских коммерческих банках к концу декабря текущего года достиг 17,1 трлн тугриков /5,020 млрд долларов США/. За этот период тугриковые сбережения увеличились на 35,7 проц., а долларовые — на 1,8 проц.

К настоящему моменту в Монголии осуществляет свою деятельность в общей сложности 1,5 тыс. отделений 11 коммерческих банков.

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