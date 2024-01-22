Монгольская сельскохозяйственная товарная биржа начала торговлю мясом

CentralAsia (MNG) - Монгольская сельскохозяйственная товарная биржа совместно с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности официально начала централизованную торговлю скотом и мясом 17 января 2024 года.

Постановлением правительства №223 решено продавать скот и продукцию животного происхождения через Монгольскую сельскохозяйственную товарную биржу. Скотоводы аймаков Архангай, Өвөрхангай и Төв реализовали через Монгольскую сельскохозяйственную товарную биржу 350 голов овец и 52 тонны баранины и козлятины.

Считается, что торговля мясом через товарную биржу создает благоприятные условия и возможности, в том числе:

Прямые поставки мяса от скотоводов потребителям;

Предотвращение риска порчи заготовленного мяса из-за условий хранения;

Продажа скота и мяса на месте без оплаты транспортных расходов;

Заводы и другие покупатели могут совершать оптовые закупки в одном месте, получать льготные кредиты, иметь финансовые источники и т. д.

Монгольская сельскохозяйственная товарная биржа разрабатывает торговую систему, которая открыта и позволяет покупателям и продавцам легко делать заказы из любой точки мира. Это дает возможность регулярно организовывать торги и аукционы на основе заказов.

источник: middleasiannews.com

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