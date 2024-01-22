В Улан-Баторе стартовал Объединенный чемпионат спортивных федераций Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Чемпионат начался с соревнований по фехтованию и спортивным танцам.

19 января, в Улан-Баторе стартовал Объединенный чемпионат спортивных федераций Монголии (Unified National Championships), который продлится 10 дней и пройдет по 20 видам спорта во дворце спорта «Буянт-Ухаа», «Steppe Arena”, «UG Palace», спортивном зале по скалолазанию «Хурд» и «Центре технических видов спорта».

Особенность чемпионата этого года в том, что по одному билету можно посмотреть соревнования в течение 10 дней, а дети в возрасте до 14 лет могут смотреть любое соревнование бесплатно.

Программа UNC (Неофициального национального чемпионата) по поддержке спортивных федераций реализуется с целью внесения вклада в развитие спорта в Монголии. Спортивным федерациям, принявшим участие в объединенном чемпионате, будет оказана финансовая помощь в размере 15 млн тугриков для дальнейшего развития данного вида спорта. Объединенный чемпионат спортивных федерации проводится в третий раз, и в нем преобладают олимпийские виды спорта.

Монгол бөхөн или монгольский сайгак не случайно был выбран талисманом чемпионата этого года. Прыжок сайгака символизирует экологическую ответс

твенность и коллективные ценности человеческого духа. Это символ находит отклик не только в Монголии, но и во всем мире, и даже на огромных просторах мы все вместе можем совершить прыжок к лучшему и более экологичному будущему.

источник: middleasiannews.com

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