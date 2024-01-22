Выставку Чингисхана во Франции посетило более 200 000 человек

CentralAsia (MNG) - Выставка «Чингисхан: Как монголы изменили мир» во Франции привлекла более 200 тысяч человек.

Министерство культуры сотрудничает с зарубежными странами в целях популяризации культурного наследия Монголии в мире, включая развитие сектора культуры и искусства и углубление многостороннего сотрудничества.

Одним из примеров является выставка «Чингисхан: как монголы изменили мир» в Нантском историческом музее Франции, открывшаяся 13 октября 2023 года.

Отмечается, что позже в этом году выставку планируют открыть в Монголии и США. В 2025 году ее привезут в Швейцарию. В Нанте она продлится до 5 мая 2024 года.

Также глава Минкульта Монголии Номин Чинбат провела встречу с замдиректора швейцарского музея Ритберга Йоханнесом Белцем и обсудила с ним сотрудничество в музейном секторе. Речь шла о проведении выставки в Швейцарии в 2025 году и о сотрудничестве в музейной сфере.

В ходе встречи стороны упомянули о реализации совместных проектов и программ между Монголией и Швейцарией по музейному гиду и подготовке художников. Также обсуждены вопросы проведения совместных выставок в области искусства, национальной одежды и моды Монголии, а также долгосрочного сотрудничества.

источник: middleasiannews.com

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