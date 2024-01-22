Нацстат Монголии: Поголовье скота в стране составило 64,7 млн

CentralAsia (MNG) - По предварительным результатам переписи домашнего скота, поголовье скота в Монголии на конец 2023 года составило 64,7 млн голов по всей стране, из которых общее поголовье овец составило 29,4 млн (45,5%), коз — 24,6 млн голов (38,1%), коров — 5,3 млн (8,3%), лошадей — 4,8 млн (7,5%) и верблюдов — 473,9 тыс. (0,7%). Об этом сообщил в пятницу Национальный статистический комитет (НСК) Монголии.

По сравнению с предыдущим годом общее поголовье скота сократилось на 6,4 млн голов (9,1%), сообщил НСК. В частности, поголовье овец сократилось на 3,3 млн (10,2%), коз — на 3,0 млн (10,7%), коров — на 164,3 тыс. (2,9%), лошадей — на 8,6 тыс. (0,2%) и верблюдов — на 3,4 тыс. (0,7%).

Аймак Архангай лидирует по поголовью лошадей и крупного рогатого скота, аймак Өмнөговь по поголовью верблюдов, аймак Хубсугул по поголовью овец, а аймак Баянхонгор – по поголовью коз.

Кроме того, пять аймаков с наибольшим поголовьем скота возглавляет аймак Хубсугул, где насчитывается 5,7 млн голов скота, за ним следует аймак Төв (4,9 млн), аймак Архангай (4,8 млн), аймаки Өвөрхангай (4,7 млн) и Хэнтий (4,4 млн).

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