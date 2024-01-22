В США 91 человек погиб из-за аномальных холодов и непогоды

CentralAsia (CA) - В результате аномального холода, снегопадов и сильного ветра в США погиб по меньшей мере 91 человек, сообщает телеканал CBS News.

В Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне — 16, трое из них получили ранения при падении дерева на машину. Случаи смертей из-за сложных погодных условий были также зарегистрированы в штатах Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Из-за пришедшего из Канады холодного арктического воздуха 13–14 января в США резко упала температура до рекордно низкого уровня — на 11–16 градусов ниже нормы.

В Чикаго температура упала до минус 34 градусов, из-за чего школы в штате приостановили работу. В Монтане столбик термометра опускался до минус 40 градусов, Национальная метеорологическая служба предупреждала о возможных холодах в регионе до минус 56 градусов.

CBS News пишет, что на западном побережье в Орегоне объявлен режим ЧС в связи с прошедшей ледяной бурей, в результате которой более 45 тыс. абонентов остались без электричества. Проблемы с электроэнергией были также зафиксированы в Пенсильвании, Калифорнии, Нью-Мексико и Индиане.

По данным телеканала, потепление в американских штатах ожидается к середине недели 22–28 января.