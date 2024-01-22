В ночь на 21 января над Берлином взорвался астероид. Видео

CentralAsia (CA) - Небольшой астероид взорвался в небе над Берлином в ночь на 21 января. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на сотрудника Европейского космического агентства (EKA) Рихарда Мойсла, возглавляющего отдел защиты планеты от ударов астероидов.

По данным издания, эксперты EKA были уверены, что астероид не будет представлять угрозы для жизни на Земле. Первым небесное тело обнаружил венгерский астроном Кристиан Сарнецкий, зафиксировавший его вечером 20 января над Бранденбургом. Теперь астероид носит его имя — Сарнецкий. Диаметр небесного тела оценивается в один метр.

Данные Центра малых планет в Кембридже свидетельствуют, что астероид распался в 1:32 по немецкому времени на юго-западе от Берлина. В небе был виден светящийся шар, его свечение наблюдалось в Лейпциге и Праге, отмечает Spiegel.