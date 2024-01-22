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Роскосмос опубликовал снимок ночной Астаны из космоса

CentralAsia (KZ) -  Российский космонавт Олег Кононенко с борта МКС сделал снимок ночной Астаны.

«С наступлением ночи каждый город меняется: одни «засыпают» под ее покровом, другие — оживают и светят ярче звезд. Столица Казахстана, Астана, как раз тому пример. Если приглядеться, ночные очертания города напоминают сердце, замкнутое в кольцо», - написали в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

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